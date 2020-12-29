بالفيديو.. وزير إسرائيلي يتحدث باللهجة المغربية مع نظيره المغربي

نشر حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر "تويتر" فيديو لوزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي، عامير بيرتس، وهو يتحدث بالعربية وبلهجة مغربية مع نظيره المغربي.

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وكتب حساب "إسرائيل بالعربية" في تغريدة: "وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي عامير بيرتس الذي ولد في المغرب يتحدث بالعربية وبلهجة مغربية مع نظيره المغربي مولاي حفيظ العلمي، في لقاء افتراضي جمعهما، والذي تناول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين"

وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي عامير بيرتس الذي ولد في المغرب يتحدث بالعربية وبلهجة مغربية مع نظيره المغربي مولاي حفيظ العلمي في لقاء افتراضي جمعهما والذي تناول آفاق التعاون الصناعي بين البلدين pic.twitter.com/cA2yLpaPBL — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 29, 2020

يذكر أن المغرب أصبح رابع دولة عربية تعلن إقامة علاقات مع إسرائيل هذا العام، والسادسة بشكل عام، لتنضم إلى جانب الإمارات والبحرين والسودان والأردن ومصر.

المصدر: RT