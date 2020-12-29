 
مباشر
عاجل
وفاة المخرج السوري حاتم علي

الفلبين تعطي الضوء الأخضر لتجارب على لقاح "جانسن" الواقي من كورونا

أخبار العالم

الفلبين تعطي الضوء الأخضر لتجارب على لقاح
Reuters
اختبارفيروس كورونا في الفلبين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pggb

وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاح واق من مرض كوفيد-19 من إنتاج شركة "جانسن" التابعة لـ"جونسون اند جونسون" الأمريكية للصناعات الدوائية.

إقرأ المزيد
الفلبين..تطعيم بعض الجنود والوزراء ضد كورونا قبل الموافقة الصحية عليه
الفلبين..تطعيم بعض الجنود والوزراء ضد كورونا قبل الموافقة الصحية عليه

وأكد رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية، رولاندو إنريكيه دومينغو، أن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أن إدارته ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات تجارب المرحلة الأخيرة الخاصة بشركتي "سينوفاك" و"كلوفر".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا