الفلبين تعطي الضوء الأخضر لتجارب على لقاح "جانسن" الواقي من كورونا

وافقت الفلبين على إجراء تجارب إكلينيكية على لقاح واق من مرض كوفيد-19 من إنتاج شركة "جانسن" التابعة لـ"جونسون اند جونسون" الأمريكية للصناعات الدوائية.

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وأكد رئيس إدارة الأغذية والعقاقير الفلبينية، رولاندو إنريكيه دومينغو، أن بلاده قد تبدأ التجارب خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضاف أن إدارته ما زالت تعكف على تقييم تطبيقات تجارب المرحلة الأخيرة الخاصة بشركتي "سينوفاك" و"كلوفر".

المصدر: رويترز