خفر السواحل التركي ينقذ 64 مهاجرا غير شرعي

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، يوم أمس الاثنين، 64 مهاجرا غير شرعي، في عمليات إنقاذ متفرقة.

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وعملت الفرق التركية على إنقاذ 37 مهاجرا، بينهم أطفال ونساء، كانوا على متن قارب مطاطي في ولاية باليكسير بغرب تركيا، و9 مهاجرين كانوا على متن طوافة نجاة في ولاية موغلا بجنوب غرب البلاد، أجبرهم الجانب اليوناني على الرجوع، وفقا لـ"الأناضول".

في حين لفتت الوكالة كذلك إلى أن "الفرق التركية قامت بإنقاذ 18 مهاجرا في ولاية جناق قلعة، بشمال غرب تركيا، أعادهم الجانب اليوناني أيضا".

المصدر: "الأناضول"