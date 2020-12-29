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الرئيس الأرجنتيني يصف لقاح "سبوتنيك V" بأنه هدف لـ"نزاع جيوسياسي"

أخبار العالم

الرئيس الأرجنتيني يصف لقاح
AFP
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عبّر الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، عن اعتقاده بأن اللقاح الروسي "سبوتنيك V "  المضاد لفيروس كورونا، الذي انتقده معارضون ووسائل إعلام، أصبح هدفًا لحرب تجارية و"نزاع جيوسياسي".

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وفي مقابلة مع قناة تلفزيون " Pública" قال فرنانديز: " يجري نقاش حاد يشوه فيه البعض البعض الآخر.. أول ما يجب أخذه في الاعتبار هو أن هناك حربا تجارية تدور. وإضافة إلى ذلك، بما أن العالم متعطش للقاحات، هناك خلاف جيوسياسي حول من سيقدمها. ويبدو لي أن هذا بالضبط ما نراه في حالة لقاح مركز غاماليا، المؤسسة التي تنتج اللقاح الروسي".

وأفادت الأنباء في وقت سابق أن التطعيم بـ"سبوتنيك V" بالأرجنتين سيبدأ يوم الثلاثاء، بعد أن تم تسليم العقار إلى جميع مقاطعات البلاد.

وكانت طائرة وصلت إلى الأرجنتين عشية عيد الميلاد وعلى متنها 300 ألف جرعة من هذا اللقاح الروسي.

وتتوقع الأرجنتين تسلم جرعات إضافية من اللقاح الروسي في يناير وفبراير بمقدار 5 ملايين و14 مليونا، على التوالي، لتطعيم جميع الأطباء والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما وأفراد الأمن.

المصدر: نوفوستي

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