بيلاروس تبدا المرحلة الأولى من تطعيم السكان ضد كورونا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي

بدأت بيلاروس، اليوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من عمليات تطعيم السكان ضد فيروس كورونا باللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي، في بيان اليوم، إن "وزارة الصحة في جمهورية بيلاروس ووزارة الصحة الروسية وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، يعلنون بدء تطعيم سكان بيلاروس باللقاح الروسي "سبوتنيك v" ضد فيروس كورونا".

وأصبحت بيلاروس ثاني دولة، بعد روسيا، تسجل رسميا لقاح "سبوتنيك V"، وصدرت شهادة تسجيل اللقاح في 21 ديسمبر.

ووفقا لوزير الصحة البيلاروسي، دميتري بينيفيتش، سيكون العاملون في القطاع الصحي أول من يتم تطعيمه، إلى جانب المعلمين والمواطنين الذي تجبرهم ظروف العمل على الاختلاط بالناس، ومن المقرر أن يكون التطعيم على أساس طوعي.

المصدر: تاس