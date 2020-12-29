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الجيش الكوري الجنوبي يحصل على مركبة غير مأهولة تعمل تحت الماء

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الجيش الكوري الجنوبي يحصل على مركبة غير مأهولة تعمل تحت الماء
Reuters
أرشيف
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قالت وكالة شراء الأسلحة في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إن مركبة جديدة غير مأهولة لإزالة الألغام تحت الماء دخلت الخدمة لدى القوات البحرية، لتعزيز السلامة والقدرات التشغيلية.

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وتم تسليم المركبة، التي طورتها شركة "دايانغ إلكتريك" الكورية الجنوبية، لأول مرة إلى الجيش في عام 2018، وتم تشغيل حوالي 10 وحدات وفقا للإدارة الكورية لبرنامج شراء الأسلحة الدفاعية (DAPA).

وذكرت الإدارة أن المركبة، التي تتصف بالسمات الرئيسية للروبوت البحري، تم تصميمها لأداء مهام إزالة الألغام من خلال اكتشافها وتحديدها تحت الماء وتحييدها .

ويتم التحكم بالمركبة عن بعد لضمان بقاء المشغلين بعيدا عن الأذى عند تفجير الألغام المكتشفة.

وأفادت بأن النظام الجديد يمكنه تحمل التيارات القوية، والبقاء تحت الماء لفترة أطول مما تستخدمه القوات البحرية حتى الآن.

وقال مسؤول في الإدارة إن المركبة سيتم استخدامها حول الموانئ الرئيسية والممرات البحرية والشواطئ لإزالة الألغام بطريقة سريعة وآمنة، ومن المتوقع أن تساهم في تحسين قدرات القوات البحرية.

الجيش الكوري الجنوبي يحصل على مركبة غير مأهولة تعمل تحت الماءمركبة غير مأهولة لإزالة الألغام تحت الماء

المصدر: يونهاب

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