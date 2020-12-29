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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره القطري مستجدات الأزمة الخليجية

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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره القطري مستجدات الأزمة الخليجية
Reuters Andrew Caballero-Reynolds
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمان آل ثاني
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بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اتصال هاتفي، عددا من الملفات، بينها مستجدات الأزمة الخليجية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن الوزيرين استعرضا خلال المكالمة علاقات التعاون الثنائي، ومستجدات الأزمة الخليجية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الوضع في العراق، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي هذا الاتصال قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية الـ41 المقررة في العاصمة السعودية الرياض، يوم 5 يناير المقبل.

وقد كثفت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهودها في الأسابيع الأخيرة بهدف التوصل لاتفاق ينهي الأزمة الخليجية المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام ونصف العام.

المصدر: قنا

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