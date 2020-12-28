بايدن: قيادة البنتاغون تعرقل نقل السلطة إلى الإدارة المقبلة

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن العديد من وكالات الأمن الوطني تكبدت أضرارا جسيمة خلال حكم الرئيس الحالي دونالد ترامب، مؤكدا أن القيادة السياسية "تضع عقبات" في طريق فريقيه.

وخلال إعلانه عن أعضاء فريقه الرقمي المسؤول عن التواصل مع الأمريكيين عبر منصات الإنترنت، جدد بايدن تأكيده أن فريقه الانتقالي لا يحصل على المعلومات التي يحتاجها من إدارة ترامب، قائلا إن "قيادة البنتاغون تعرقل نقل السلطة إلى الإدارة المقبلة".

وأضاف: "واجهنا عراقيل من القيادة السياسية لوزارة الدفاع والحقيقة هي أن العديد من الوكالات التي تعتبر بالغة الأهمية لأمننا تكبدت أضرارا جسيمة".

وقال بايدن إن "التواصل بشفافية وصدق مع الشعب الأمريكي هو أحد أهم مسؤوليات الرئيس.. يتمتع هذا الفريق من الخبراء المتنوعين بخبرة واسعة في الإستراتيجية الرقمية وسيساعد في ربط البيت الأبيض بالشعب الأمريكي بطرق جديدة ومبتكرة".

ويتألف فريق بايدن الرقمي من 12 شخصا، برئاسة بريندان كوهين، أما روب فلاهيرتي الذي يشغل حاليا منصب المدير الرقمي لفريق بايدن الانتقالي، سيواصل نفس الدور في البيت الأبيض.

المصدر: "رويترز" + "The Hill"