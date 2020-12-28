ظريف: إيران مستعدة لتوسيع العلاقات مع أرمينيا

بحث وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع نظيره الأرميني آرا أيفازيان، التعاون الثنائي بين البلدين والأمن الإقليمي.

وذكرت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان أن الوزيرين بحثا التعاون الثنائي والأمن والاستقرار في المنطقة وآفاق التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية المستجدة.

وأكد الجانبان، وفقا للبيان، "أهمية زيادة تعزيز العلاقات والمحادثات على مختلف المستويات على أساس قرون من الصداقة بين البلدين"، وأكدا استعدادهما "لتمتين الشراكة الوثيقة في الأطر الثنائية والمتعددة الأطراف".

وأعرب ظريف عن مواساته للشعب الأرمني في سقوط الضحايا في النزاع المسلح حول منطقة قره باغ.

كما وصف وزير الخارجية الإيراني، نهاية هذا الصراع، بأنه "يمهد للتعاون متعدد الأطراف داخل المنطقة"، معربا عن ارتياحه "لتعزيز التعاون الاقتصادي بين أصحاب القطاع الخاص في كلا البلدين، مؤكدا على استعداد إيران لتوسيع العلاقات خلال المرحلة الجديدة مع أرمينيا.

وأفادت الخارجية الإيرانية، بأن ظريف وأيفازيان استعرضا خلال اتصالهما الهاتفي اليوم، آخر التطورات في أرمينيا والمنطقة الى جانب التعاون الثنائي بين طهران ويريفان.

المصدر: وكالة "فارس" + "ارنا"