إسرائيل.. مراكز اقتراع من السيارة للمصابين بكورونا

سيتمكن الإسرائيليون المصابون بكورونا من الإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع يمرون بها وهم داخل سياراتهم، حيث تأمل السلطات أن يضمن ذلك إجراء انتخابات سلسة في مارس مع تقليل خطر العدوى.

وفي مسعى لتطوير عملية التصويت، قالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنها ستتيح مراكز اقتراع للناخبين من داخل السيارات ممن جرى تشخيصهم بكورونا. وسيدخل الناخب بالسيارة في مركز الاقتراع بحيث يجري تقريب صندوق الاقتراع إلى نافذته، ثم يبرز بطاقة هويته ويختار مرشحا دون الحاجة لأن يترجل من السيارة.

وقالت أورلي أداس المديرة العامة للجنة للصحفيين: "سيحمي مركز الاقتراع سرية التصويت"، مضيفة: "العاملون في مراكز الاقتراع سيرتدون معدات واقية، وأن اللجنة تتشاور مع وزارة الصحة للتوصل إلى أكثر البروتوكولات أمانا. وقد يشمل هذا إدارة تلك المراكز بموظفين تعافوا من كوفيد-19 أو حصلوا على اللقاح المضاد له".

والانتخابات البرلمانية المقررة في 23 مارس، ستجرى مبكرا بسبب جمود سياسي يبدو مستعصيا على الحل، هي ثاني انتخابات تجرى في البلاد منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، والرابعة أيضا خلال عامين.

وسجلت إسرائيل أكثر من 400 ألف حالة إصابة بـ"كوفيد-19" و3240 وفاة.

المصدر: "رويترز"