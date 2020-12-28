هنغاريا تتسلم 6 آلاف جرعة من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لكورونا

أعلنت وزارة الخارجية الهنغارية أن البلاد تسلمت 6 آلاف جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية بيتر زيجارتو إن "علماء الصحة في البلاد يواصلون تقييم استخدام اللقاح الروسي".

وكان وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أعلن يوم السبت الماضي أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، لتطعيم الأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ60 عاما.

وقال موراشكو إن "وزارة الصحة وافقت على تعديلات في تعليمات الاستخدام الطبي. تمت الموافقة على لقاح سبوتنيك للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، كذلك بات ممكنا تطعيم المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ضد فيروس كورونا".

المصدر: "رويترز" + RT