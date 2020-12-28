أردوغان: سنتسلم أول دفعة من لقاح "سينوفاك" الصيني قبل يوم الخميس

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن تركيا ستتلقى أول شحنة من لقاح شركة "سينوفاك" الصينية المضاد لكورونا قبل يوم الخميس المقبل، بعد تأجيل الشحنة ليومين.

ووافقت تركيا على شراء 50 مليون جرعة من CoronaVac من شركة "سينوفاك" وتوقعت تسليم أول 3 ملايين جرعة اليوم.

كما ستشتري 4.5 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، مع خيار الحصول على 30 مليون جرعة إضافية لاحقا.

وبحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في تركيا يبلغ 2147578، أما إجمالي حالات الوفاة يبلغ 19878.

المصدر: "رويترز" + "وورلد ميتر"