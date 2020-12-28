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طهران: تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة "استعراض ناجم عن الخوف"

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طهران: تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة
Reuters RR/APR
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني
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قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم الاثنين، إن زيادة تحركات الجيش الأمريكي في المنطقة "استعراض دفاعي ناجم عن الخوف".

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وأضاف شمخاني في تغريدة أن "هذه التحركات الأمريكية زادت من إنتروبيا انعدام الأمن وأدت إلى إيجاد سوء فهم مضر في المنطقة".

وشدد شمخاني على أن "ضمان الأمن الإقليمي يتحقق عبر خروج القوات الأجنبية المهددة للاستقرار".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، قال في وقت سابق من اليوم إن طهران مستعدة لكافة السيناريوهات وتأمل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوقف عن خلق التوتر في أيامها الأخيرة.

وأكد أن بلاده: "لن تتردد في الدفاع عن حقوقها المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة مقابل أي تهديد".

المصدر: RT

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