فاوتشي: عدم وجود استجابة موحدة فيدرالية عبر الولايات ضد كورونا يمثل ضعفا كبيرا

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، إن عدم وجود استجابة موحدة فيدرالية عبر الولايات ضد فيروس كورونا، يمثل "ضعفا كبيرا" في التعامل مع الوباء.

وذكر فاوتشي في حديث مع راديو "BBC4" أنه "غالبا ما تمنح الولايات قدرا كبيرا من الحرية في القيام بالأمور بالطريقة التي تريدها، بدلا من الاستجابة للتفويضات الفيدرالية، والتي نادرا ما تطبق".

وشدد على أن "كورونا لا يعرف الفرق بين حدود نيويورك ونيوجيرسي أو فلوريدا وجورجيا"، وألقى باللوم على ما وصفه بعدم الاتساق في الخسائر التي ألحقها الفيروس بالولايات المتحدة على وجه الخصوص.

ورأى أن "هناك تباينا كبيرا بين الولايات التي تفعل الأشياء بطريقة مختلفة وغير متسقة. لقد كان هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية أكثر دول العالم تضررا كوفيد-19.. لكنني أعتقد أن التفاوت بين كيفية قيام الولايات بالأمور كان نقطة ضعف رئيسية في استجابتنا".

كما ألقى باللوم على الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة في بعض مآزق الاستجابة للفيروس.

وأضاف: "نرى نوعا من التسييس حيث تصبح بعض الأمور مثل التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامة موقفا سياسيا".

المصدر: "The Hill"