رئيس وزراء بريطانيا: اتفاقية التجارة بداية جديدة للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي

رحب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون‭‬ باتفاقية التجارة التي وقعتها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، قائلا إنها بداية جديدة للعلاقات مع التكتل.

وقال جونسون عبر تغريدة في موقع "تويتر": "تحدثت للتو مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. رحبت بأهمية الاتفاقية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كنقطة بداية جديدة لعلاقتنا.. بين طرفين سياديين متكافئين".

وأضاف: "نتطلع إلى التصديق الرسمي على الاتفاقية والعمل سويا في الأولويات المشتركة، مثل التصدي لتغير المناخ".

ونشرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في وقت سابق نص مشروع الاتفاق التجاري لمرحلة ما بعد "بريكست" الذي تم تنسيقه بينهما مؤخرا بعد مفاوضات طويلة وصعبة.

وتشمل الصفقة المؤلفة من 1246 صفحة الاتفاق التجاري نفسه، بالإضافة إلى حزمة من اتفاقيات إضافية متعلقة على وجه الخصوص بمسائل الطاقة النووية وتبادل المعلومات السرية، بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات المشتركة.

المصدر: "رويترز" + RT