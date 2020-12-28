الاتحاد الأوروبي: فايزر- بيونتيك ستكمل توريد 200 مليون من اللقاحات إلى أوروبا بحلول سبتمبر
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قال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إن توزيع 200 مليون جرعة أولية من اللقاح ضد كورونا، الذي طورته شركتا Pfizer و BioNTech سيتم الانتهاء منه للاتحاد الأوروبي بحلول سبتمبر المقبل.
وقال المتحدث لوكالة "رويترز" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "من المقرر الانتهاء من توزيع 200 مليون جرعة كاملة بحلول سبتمبر أيلول 2021".
وأضاف أن المحادثات جارية للاتفاق على تسليم 100 مليون جرعة إضافية اختيارية بموجب العقد المبرم مع الشركتين.
المصدر: رويترز