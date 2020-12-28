الاتحاد الأوروبي: فايزر- بيونتيك ستكمل توريد 200 مليون من اللقاحات إلى أوروبا بحلول سبتمبر

قال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إن توزيع 200 مليون جرعة أولية من اللقاح ضد كورونا، الذي طورته شركتا Pfizer و BioNTech سيتم الانتهاء منه للاتحاد الأوروبي بحلول سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث لوكالة "رويترز" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "من المقرر الانتهاء من توزيع 200 مليون جرعة كاملة بحلول سبتمبر أيلول 2021".

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وأضاف أن المحادثات جارية للاتفاق على تسليم 100 مليون جرعة إضافية اختيارية بموجب العقد المبرم مع الشركتين.

المصدر: رويترز