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الاتحاد الأوروبي: فايزر- بيونتيك ستكمل توريد 200 مليون من اللقاحات إلى أوروبا بحلول سبتمبر

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الاتحاد الأوروبي: فايزر- بيونتيك ستكمل توريد 200 مليون من اللقاحات إلى أوروبا بحلول سبتمبر
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قال متحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي إن توزيع 200 مليون جرعة أولية من اللقاح ضد كورونا، الذي طورته شركتا Pfizer و BioNTech سيتم الانتهاء منه للاتحاد الأوروبي بحلول سبتمبر المقبل.

وقال المتحدث لوكالة "رويترز" في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "من المقرر الانتهاء من توزيع 200 مليون جرعة كاملة بحلول سبتمبر أيلول 2021".

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وأضاف أن المحادثات جارية للاتفاق على تسليم 100 مليون جرعة إضافية اختيارية بموجب العقد المبرم مع الشركتين.

المصدر: رويترز

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