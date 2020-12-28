تشاووش أوغلو: سنوقع مع روسيا غدا اتفاقية مهمة

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إنه سيوقع غدا الثلاثاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اتفاقية الاستشارات لعامي 2021 و2022 حول عدد كبير من الملفات.

إقرأ المزيد

وأضاف أوغلو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيبحث مع لافروف عددا من الملفات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات الملف السوري، وعمل اللجنة الدستورية السورية، إضافة لملف الأزمة الليبية وتعزيز وقف إطلاق النار هناك، وتطورات ملف ناغورنو قره باغ، مشيرا إلى تواصل الجانب التركي مع الجانب الروسي في هذا الملف، بما يشمل تأسيس مركز المراقبة والسلام الدائم في منطقة القوقاز، ضمن القانون الدولي.

وقال وزير الخارجية التركي: "اجتماعي يوم غد مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، هو الاجتماع الثامن في اجتماعات التخطيط فيما بيننا، والاجتماع السابق بيننا كان في أنطاليا التركية، وهو سيكون للتحضير لقمة التعاون الاستراتيجي القادمة بين بلدينا، وبحث ملفات ذات اهتمام مشترك، إلى جانب العلاقات الثنائية".

المصدر: RT