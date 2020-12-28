الفلبين..تطعيم بعض الجنود والوزراء ضد كورونا قبل الموافقة الصحية عليه

أفاد مسؤولون فلبينيون، اليوم الاثنين، بأن بعض الجنود والوزراء تلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا، على الرغم من عدم حصوله حتى الآن على الموافقة التنظيمية الضرورية لضمان سلامته.

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وأشار وزير الداخلية الفلبيني، إدواردو أنو، إلى أن "بعض الوزراء تلقوا بالفعل لقاحات ضد كورونا".

من جانبه، أكد قائد الجيش، سيريليتو سوبيجانا، أن "بعض الجنود جرى تطعيمهم كذلك، ولكن ليس بأعداد كبيرة"، دون كشف نوع اللقاح المستخدم.

وصرح الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، خلال اجتماع مع مسؤولي الصحة بثه التلفزيون، أن "جميع الجنود تقريبا جرى تطعيمهم"، مؤكدا أن "كثيرين في الفلبين تلقوا لقاح المجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم)".

في حين شددت وزارة الصحة على أن "جميع اللقاحات يجب أن تخضع لتقييم الخبراء، ولا يستخدم سوى اللقاحات التي تحصل على الموافقة وتثبت سلامتها".

كما لفت مدير إدارة الأغذية والعقاقير، رولاندو أنريك دومينغو، إلى أن "الجهات التنظيمية الفلبينية لم تقر بعد أي لقاح ضد فيروس كورونا، ما يجعل استيراد أي لقاح، وتوزيعه، وبيعه غير قانوني".

وحذر دومينغو الناس، من أن "استخدام لقاحات لم تحصل على الموافقة، يعرضهم لكل أشكال المخاطر"، مضيفا أن "الآثار الجانبية محتملة، خاصة إذا كنت لا تعرف كيف تدار هذه الأمور".

من ناحيتها، لفتت وكيلة وزارة الصحة، ماريا روساريو فيرجيري، إلى أن "الوزارة ليست على علم بتطعيم الجنود"، كما قال المتحدث باسم الجيش، الكولونيل إدغارد اريفالو، إن "قيادة القوات المسلحة لم تصرح بأي تطعيمات"، مشيرا إلى أن "من تلقوا اللقاح، هم من وحدة الأمن الخاص للرئيس الفلبيني".

في حين أوضح المتحدث باسم دوتيرتي أن "الرئيس لم يتلق تطعيما"، لافتا إلى أنه "لا يمانع في تلقي الجنود للتطعيم لحماية أنفسهم".

المصدر: رويترز