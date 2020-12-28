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دولة آسيوية تغلق حدودها بالكامل بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا

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دولة آسيوية تغلق حدودها بالكامل بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا
Reuters
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أعلنت إندونيسيا أنها ستفرض إجراءات منع دخول الرعايا الأجانب للبلاد في الفترة من 1 إلى 14 يناير المقبل، من أجل تلافي انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وقالت وزيرة الخارجية الاندونيسية، ريتنو مارسودي: "سنمنع دخول الرعايا الأجانب إلى البلاد في الفترة من 1 إلى 14 يناير بسبب السلالة الجديدة من كورونا".

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ومنعت إندونيسيا الأسبوع الماضي جميع المسافرين من المملكة المتحدة من دخول البلاد وشددت القواعد على القادمين من أوروبا وأستراليا، لاحتواء السلالة الجديدة من كورونا.

وكانت بريطانيا أعلنت مؤخرا عن اكتشاف طفرة جديدة في البلاد لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

وأكد المجلس الاستشاري البريطاني المعني بتهديدات الفيروسات التنفسية الجديدة والناشئة، أن نوع الفيروس التاجي الذي تم تحديده في البلاد ينتشر بمعدل أسرع ويتطلب مزيدا من الحذر من السكان.

المصدر: نوفوستي

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