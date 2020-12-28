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بكين ترد على واشنطن وتحثها على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين

أخبار العالم

بكين ترد على واشنطن وتحثها على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين
Reuters Aly Song
العلم الصيني والعلم الأمريكي
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طالبت بكين، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة بالتوقف عن استغلال قضية هونغ كونغ للتدخل في شؤونها الداخلية، مشيرة إلى أن واشنطن "تتجاهل الحقائق".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، خلال مؤتمر صحفي، إن تصريحات الولايات المتحدة "تتجاهل الحقائق".

وأشار إلى أن بكين "تعارض بشدة" هذه التصريحات، كما حث الولايات المتحدة على " التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين".

وتأتي هذه التصريحات من الجانب الصيني، بعد أن دعت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم، السلطات الصينية إلى الإفراج الفوري عن 12 شخصا من هونغ كونغ والسماح لهم بمغادرة البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، إن "جريمتهم المزعومة هي الفرار من الاستبداد، والصين الشيوعية لن تتوقف عند أي شيء لمنع شعبها من السعي إلى الحرية في مكان آخر".

ومن المقرر أن يمثل ظهر اليوم 10 أشخاص، من بين 12 شخصا، من هونغ كونغ أمام القضاء الصيني، كان قد تم احتجازهم في وقت سابق في المياه الصينية أثناء محاولتهم الفرار إلى تايوان.

المصدر: رويترز

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