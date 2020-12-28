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شرطة هونغ كونغ تُصدر مذكرات توقيف دولية في حق 30 هاربا في الخارج

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شرطة هونغ كونغ تُصدر مذكرات توقيف دولية في حق 30 هاربا في الخارج
Reuters
هونغ كونغ.
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أصدرت شرطة هونغ كونغ مذكرات توقيف دولية في حق 30 شخصا وصفتهم الصحافة الصينية بـ "الانفصاليين" الذين هربوا إلى الخارج، من بينهم نائبان سابقان معارضان في برلمان هونغ كونغ.

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ويوجد على قائمة المطلوبين دوليا من طرف بكين، عبر شرطة إقليم هونغ كونغ الخاضع لسيادتها، موظف سابق في قنصلية بريطانيا في هذا الإقليم وعدد من وجوه المعارضة الهونغكونغية للصين، حسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية. وأوضحت هذه الأخيرة أن بكين تطلب تسليم هؤلاء الفارين بتهمة السعي لتفكيك وحدة البلاد و"التخابر مع القوى الخارجية لضرب الأمن القومي" وانتهاكات أخرى. وأضافت الصحيفة، استنادا إلى الشرطة المحلية، أن غالبيتهم لجأوا إلى "أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، أو إلى جزيرة تايوان".

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وذكرت وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن 40 شخصا، تتراوح أعمارهم بين 16 و73 عاما، ومن ضمنهم 32 رجلا و8 نساء، قد تم توقيفهم من طرف الشرطة يوم 26 ديسمبر بتهمة انتهاك قانون الأمن القومي بشأن هونغ كونغ.

 

المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية

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