إصابات كورونا تتجاوز 19 مليون حالة في الولايات المتحدة وكاليفورنيا أكبر المتضررين

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 19 مليون شخص، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ووفقا لبيانات الجامعة، أصيب 19.132.446 شخصا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن.

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وتعد كاليفورنيا الرائدة من حيث عدد المصابين مسجلة 2.156.111 حالة إصابة، تليها تكساس بـ 1.690.986 حالة، وفلوريدا بـ 1.271.979 حالة، زإلينوي بـ 937909 حالة، ونيويورك بـ 922145 حالة.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة جراء الفيروس في أمريكا 333115 حالة وفاة.

ومنذ بداية الوباء، أصيب حوالي 80.7 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم أجمع، وتوفي لهذا السبب أكثر من 1.7 مليون شخص.

المصدر: تاس