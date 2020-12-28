إسرائيلي يطالب أردوغان بالتدخل لإعادة جثة شقيقه المحتجزة لدى حماس

طالب أوفيك شاؤول، شقيق الجندي الإسرائيلي، أورون شاؤول، الذي تحتجز حركة "حماس" جثته، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتدخل لدى "حماس" لإعادتها، وفقا لمصادر "i24news".

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وطلب أوفيك شاؤول خلال تواجده في السفارة التركية في تل أبيب، من أردوغان، والحكومة الإسرائيلية إعادة جثة شقيقه أورون، وجثث الجندي هدار غولدن وباقي الإسرائيليين الذين تحتجزهم "حماس".

وتأتي مطالبة شاؤول هذه بعد ورود عدة تقارير أفادت بأن الرئيس التركي يرغب بتقوية علاقات بلاده مع إسرائيل، بالإضافة إلى التزام أردوغان قبل 4 سنوات بالعمل على إعادة جثث الجنود الإسرائيليين، في إطار اتفاق وقع بين تركيا وإسرائيل.

في حين أشارت تقارير إلى مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل و"حماس" للتوصل الى صفقة تبادل أسرى، وأفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية في وقت سابق، بأن مفاوضات سرية بين إسرائيل و"حماس" تجري بهذا الخصوص.

المصدر: "i24news"