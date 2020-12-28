الولايات المتحدة تدعو الصين لإطلاق سراح 12 شخصا فروا من هونغ كونغ

دعت السفارة الأمريكية في بكين، اليوم الاثنين، السلطات الصينية إلى الإفراج الفوري عن 12 شخصا من هونغ كونغ والسماح لهم بمغادرة البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان، اليوم الاثنين، إن "جريمتهم المزعومة هي الفرار من الاستبداد. الصين الشيوعية لن تتوقف عند أي شيء لمنع شعبها من السعي إلى الحرية في مكان آخر".

ومن المقرر أن يمثل ظهر اليوم 10 أشخاص من بين 12 شخصا من هونغ كونغ أمام القضاء الصيني، كان قد تم احتجازهم في وقت سابق في المياه الصينية أثناء محاولتهم الفرار إلى تايوان.

المصدر: رويترز