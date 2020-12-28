تركيا: اللقاح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا لمواطنينا
أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن برامج تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لن تكون إلزامية للمواطنين.
وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب قوجه: "برنامجنا الخاص بتطعيم لقاحات كورونا جاهز". وأضاف: "لن يكون التطعيم إلزاميا لمواطنينا".
وتابع: "سنحاول إقناع مجتمعنا بضرورة اللقاح من خلال شرح ذلك لهم عبر علمائنا".
Aşının zorunlu olmayacağını daha önce de söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Aşının gerekliliğini bilim insanlarımızla toplumumuza anlatarak ikna etme çabası içinde olacağız. Bunun dışında bir uygulama söz konusu olmayacak. https://t.co/ie3F8wz5qb— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 27, 2020
المصدر: "الأناضول"