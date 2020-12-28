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تركيا: اللقاح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا لمواطنينا

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تركيا: اللقاح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا لمواطنينا
Reuters
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه
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أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أن برامج تطعيم اللقاح المضاد لفيروس كورونا لن تكون إلزامية للمواطنين.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، كتب قوجه: "برنامجنا الخاص بتطعيم لقاحات كورونا جاهز". وأضاف: "لن يكون التطعيم إلزاميا لمواطنينا".

وتابع: "سنحاول إقناع مجتمعنا بضرورة اللقاح من خلال شرح ذلك لهم عبر علمائنا".

المصدر: "الأناضول"

 

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