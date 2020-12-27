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إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ19 مليون حالة

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إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ19 مليون حالة
Reuters COH
تدابير احترازية ضد كورونا في الولايات المتحدة
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أفادت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية بأن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز الـ19 مليون حالة اليوم الأحد.

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وأشارت البيانات إلى أنه حتى الساعة 17:55 بتوقيت غرينتش، تم إحصاء 19016301 اختبار إيجابي للكشف عن الفيروس في الولايات المتحدة، فيما ارتفع العدد الكلي لضحايا المرض إلى 332251.

ويتم حاليا تقديم لقاحات "فايزر – بايونتك" و"مودرنا" لمكافحة العدوى في عموم البلاد.

المصدر: "رويترز"

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