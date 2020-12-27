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وسائل إعلام: 60 قتيلا بتصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون

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وسائل إعلام: 60 قتيلا بتصادم حافلة ركاب مع شاحنة في الكاميرون
Facebook@camergroup
حافلة ركاب بعد اصطدانها بشاحنة في الكاميرون
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لقي 60 شخصا مصرعهم جراء تصادم حافلة ركاب مع شاحنة بغرب الكاميرون، حسبما أفاد موقع camer.be الإخباري المحلي، مساء اليوم الأحد.

وأشار الموقع إلى أن الحافلة التابعة لشركة Avenir du Noun كانت تقل 70 راكبا.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت وكالة "أسوشيتد برس" أن الحادث وقع ليلة السبت إلى الأحد في قرية نيمالي، حيث انحرفت الحافلة لتجنب دهس حشد من الناس، ما أدى إلى اصطدامها بالشاحنة. 

وكشفت السلطات المحلية أن غالبية الركاب كانوا في طريق عودتهم من فعاليات عيد الميلاد إلى أقاربهم من أجل استقبال رأس السنة الجديدة معهم. 

المصدر: "نوفوستي"

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