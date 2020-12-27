إيطاليا تسجل 298 وفاة جديدة بكورونا مقابل 261 أمس السبت

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 298 وفاة جديدة بعدوى فيروس كورونا مقابل 261 حالة في بيانات أمس السبت.

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وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 8913، مقابل 10407 في بيانات أمس السبت، ليصل العدد العام إلى مستوى 2047696 حالة.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 298 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 261 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 71925 متوفيا.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1394011 شخصا بعد رصد 7798 حالة شفاء، بينما لا يزال 581760 يتلقون العلاج.

وأصبحت إيطاليا ثامن دولة في العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات كورونا رسميا حاجز مليوني حالة مسجلة، بينما رصدت البلاد أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أكبر عدد في العالم.

وبدأ في إيطاليا يوم 24 ديسمبر سريان حجر صحي عام أعلن بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد ويفرض قيودا واسعة على تنقلات السكان.

المصدر: RT