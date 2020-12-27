وزارة الدفاع الروسية: عودة 830 لاجئا إلى قره باغ خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، أن 840 لاجئا عادوا من العاصمة الأرمنية يريفان إلى مدينة ستيباناكيرت في إقليم قره باغ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن "840 لاجئا تم نقلهم اليوم على متن حافلات من يريفان إلى ستيباناكيرت". وأشار البيان إلى أن دوريات من قوات حفظ السلام الروسية والشرطة العسكرية رافقت الحافلات أثناء سيرها.

وكشف بيان الوزارة أنا قرابة 46 ألف لاجئ عادوا إلى أراضي قره باغ منذ دخول وقف إطلاق النار والأعمال القتالية في المنطقة حيز التنفيذ، في 10 نوفمبر الماضي.

وفي 9 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بيانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ، وذلك بعد 44 يوما من هجوم شنه الجيش الأذربيجاني لاستعادة أراضي "جمهورية قره باغ" (غير المعترف بها) المدعومة من يريفان، والتي انفصلت عن أذربيجان أواخر ثمانينات القرن الماضي. ومن الترتيبات التي نص عليها البيان بقاء قوات الجانبين في مواقعها وتحول بعض المناطق الى سيطرة باكو ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الطرفين وبطول "ممر لاتشين" الرابط بين قره باغ وأرمينيا.

المصدر: تاس