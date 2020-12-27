وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 45 ألف لاجئ عادوا إلى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 45 ألف لاجئ عادوا إلى منازلهم في قره باغ، وذلك منذ وقف الأعمال القتالية في المنطقة في 10 نوفمبر الماضي.

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وجاء في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، يوم السبت، أن 491 شخصا وصلوا من العاصمة الأرمنية يريفان إلى مدينة ستيباناكيرت في قره باغ منذ يوم الجمعة الماضي، على متن حافلات رافقها عسكريون من قوات حفظ السلام الروسية.

وأضاف البيان أن العسكريين الروس يقدمون مساعدات إنسانية للسكان ويشاركون في إعادة بناء منشآت البنية التحتية المدنية، وذلك إلى جانب مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ بواسطة 23 مركز مراقبة منتشرة في المنطقة.

وفي 9 نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بيانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ، وذلك بعد 44 يوما من هجوم شنه الجيش الأذربيجاني لاستعادة أراضي "جمهورية قره باغ" (غير المعترف بها) المدعومة من يريفان، والتي انفصلت عن أذربيجان أواخر ثمانينات القرن الماضي. ومن الترتيبات التي نص عليها البيان بقاء قوات الجانبين في مواقعها وتحول بعض المناطق الى سيطرة باكو ونشر قوات روسية لحفظ السلام على خط التماس بين الطرفين وبطول "ممر لاتشين" الرابط بين قره باغ وأرمينيا.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية