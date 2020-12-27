البرتغال تعلن اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في جزيرة ماديرا

أعلنت هيئة الحماية المدنية البرتغالية، اليوم الأحد، اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في جزيرة ماديرا.

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ويتعلق الأمر بالسلالة المرتبطة بالارتفاع السريع للإصابات في بريطانيا.

وقالت الهيئة في بيان إن السلالة الجديدة "تم اكتشافها لدى مسافرين وصلوا إلى ماديرا قادمين من المملكة المتحدة"، لكنها لم تحدد عدد المصابين بها.

يذكر أن السلالة الجديدة سريعة الانتشار دفعت العديد من الدول إلى وقف حركة السفر مع بريطانيا.

المصدر: "رويترز"