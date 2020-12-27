 
مباشر

البرتغال تعلن اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في جزيرة ماديرا

أخبار العالم

البرتغال تعلن اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في جزيرة ماديرا
Reuters RM/BRV
تدابير احترازية ضد كورونا في جزيرة ماديرا البرتغالية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pg3y

أعلنت هيئة الحماية المدنية البرتغالية، اليوم الأحد، اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في جزيرة ماديرا.

إقرأ المزيد
مسؤول طبي فرنسي يعلق على السلالة الجديدة لفيروس كورونا
مسؤول طبي فرنسي يعلق على السلالة الجديدة لفيروس كورونا

ويتعلق الأمر بالسلالة المرتبطة بالارتفاع السريع للإصابات في بريطانيا.

وقالت الهيئة في بيان إن السلالة الجديدة "تم اكتشافها لدى مسافرين وصلوا إلى ماديرا قادمين من المملكة المتحدة"، لكنها لم تحدد عدد المصابين بها.

يذكر أن السلالة الجديدة سريعة الانتشار دفعت العديد من الدول إلى وقف حركة السفر مع بريطانيا.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا