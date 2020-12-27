مسؤول: قطر تستضيف جولة جديدة من المحادثات بين كابول وطالبان

أعلن فريدون خوازون الناطق باسم المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغاني، أن جولة جديدة من المحادثات بين حركة" طالبان" والحكومة الأفغانية ستعقد في قطر اعتبارا من الشهر المقبل.

وأشار عبر تغريدة في موقع "تويتر"، إلى أن "الجولة الثانية من المحادثات ستبدأ في 5 يناير في الدوحة".

وأضاف أن "اللجنة القيادية للمجلس قررت إجراء المحادثات في الدوحة"، لافتا إلى أن العديد من الدول التي تطوعت في وقت سابق لاستضافة المفاوضات، سحبت عروضها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق من ديسمبر، قرر المفاوضون من الجانبين أخذ قسط من الراحة بعد أشهر من الاجتماعات المحبطة في كثير من الأحيان والتي تعثرت بسبب الخلافات حول الإطار الأساسي للمناقشات والتفسيرات الدينية.

وتأتي المحادثات عقب اتفاق انسحاب تاريخي للقوات الأميركية وقعته طالبان وواشنطن في فبراير، سيخرج بموجبه جميع الجنود الأجانب من أفغانستان بحلول مايو المقبل.

وتأتي خطط استئناف المفاوضات وسط تصاعد العنف في أنحاء أفغانستان في الأشهر الأخيرة، بينها كابول التي شهدت هجمات بقنابل يدوية واغتيالات تستهدف شخصيات بارزة.

المصدر: "أ ف ب"