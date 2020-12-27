إسرائيل تفرض حجرا صحيا ثالثا بسبب كورونا

تدخل إسرائيل الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد إغلاقا صحيا هو الثالث منذ تفشى جائحة كورونا، ويدوم لمدة أسبوعين على الأقل وسط توقعات بان يتم تمديده ليستمر ثلاثة أو أربعة أسابيع.

ونشرت السلطات الإسرائيلية 6000 شرطي و 300 حاجز ابتداء من اليوم الأحد.

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وتنتشر قوات الشرطة بأكثر من 300 نقطة تفتيش وسيتم نصب الحواجز في كافة أنحاء إسرائيل وستكون ثابتة على مدار أسابيع.

وسيتضمن الإغلاق الأماكن العامة والمصالح التجارية والمجمعات التجارية وسيسمح فقط للمحلات الحيوية بالعمل كما جرى في الإغلاقات السابقة وسيتم إغلاق حدائق الحيوانات والسفاري وكافة المحميات الطبيعية والمتنزهات وصالونات الحلاقة والكوافير وعلاجات التجميل والطب التكميلي والمتاحف وسيشمل الإغلاق الجزر الخضراء "ايلات والبحر الميت".

المصدر: RT