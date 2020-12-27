مقتل شاب في الـ 30 من العمر في فرنسا بسلاح ناري

قُتل شخص في الثلاثينات من عمره رميا بالرصاص حوالي التاسعة والنصف من مساء السبت، في حي "ميراي"، الذي يوصف بـ"الحسّاس"، في تولوز بجنوب شرق فرنسا، في جريمة قد تكون مرتبطة بالمخدرات.

وحينما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، عثرت على القتيل جثة هامدة بمحاذاة إحدى العمارات، وبالقرب منه بندقية بفوهة مبتورة ملقاة على الأرض، اعتبرها المحققون سلاح الجريمة التي رجحوا أنها تدخل في إطار تصفية حسابات بين العصابات المحلية لتجارة المخدرات.

إقرأ المزيد

وتُعتبر هذه الجريمة الخامسة من نوعها منذ بداية العام 2020، فضلا عن العدد الأكبر من الجرحى، في مدينة تولوز وضواحيها التي انتشرت فيها أعمال العنف مؤخرا بين جماعات الإجرام المنظم، بما فيها بالأسلحة النارية.

وسبق لرئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، خلال زيارته المدينة في شهر أكتوبر الماضي أن أعلن أنه قرر تعزيز قوات الشرطة في ضاحية "إيزار"، التي تفشى فيها العنف بشكل لافت، بنحو 100 شرطي إضافي، في إجراءٍ لتهدئة قلق السكان. وتلا قرار رئيس الوزراء اعتقال 3 من أبرز عناصر عصابات تجارة المخدرات في شهر نوفمبر الماضي، في إطار التحقيق في جرائم قتل سابقة على خلفية تنافس شديد بين العصابات.

المصدر: صحيفة "20 Minutes" الفرنسية