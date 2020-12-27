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الصين تعلق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

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الصين تعلق حركة الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة
Reuters Carlos Garcia Rawlins
طائرة في مطار بكين الدولي
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أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، عن تعليق حركة الطيران مع بريطانيا على خلفية اكتشاف سلالة جديدة سريعة الانتشار من فيروس كورونا في المملكة المتحدة.

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وأوضحت هيئة الطيران المدني الصينية، في بيان، أن الإجراء سيبقى ساريا حتى 10 يناير القادم، مضيفة أن القرار يشمل شركات الطيران الصينية الوطنية والأجنبية على حد سواء.

وفي 14 ديسمبر، أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن الباحثين اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تكون وراء تفشي عدوى "كوفيد-19" بوتيرة سريعة في جنوب شرق بريطانيا.

وأضاف أن التحليل الأولي يدل على أن السلالة الجديدة تنتشر بسرعة كبيرة، أما قدرتها على الإصابة فقد تزيد قدرة السلالات المعدية السابقة بنسبة 70%.

المصدر: تاس

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