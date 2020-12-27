عشرات الإصابات والاعتقالات خلال مظاهرات يمينية في القدس

شهدت مدينة القدس في ساعات متأخرة من مساء أمس السبت اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومئات المتظاهرين اليمنيين.

ونظمت المظاهرة أمام مكتب وزارة الأمن الداخلي ومقر الشرطة العام، احتجاجا على وفاة شاب مستوطن بالغ من العمر 16 عاما خلال محاولته الفرار بسيارة من الشرطة، بعد أن رمى حجارة نحو سكان فلسطينيين.

סרטון קשה לצפייה! אלימות קשה של שוטר pic.twitter.com/rXMarTlgOq — Yossi Eli יוסי אלי (@Yossi_eli) December 26, 2020

وأكدت الشرطة أن المتظاهرين شلوا حركة النقل في المكان ورشقوا قوات الشرطة والمارة بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 11 ضابطا، نقل اثنان منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في المقابل، اعتقلت الشرطة 21 متظاهرا على ذمة التحقيق، على خلفية أعمال الشغب خلال المظاهرة الاحتجاجية هذه.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن الشرطة استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين، مضيفة أن عمود المياه القوية ضرب طفلين في موقع المظاهرة، دون تعرضهما لجروح.

وأكدت الشرطة أن أحد المتظاهرين جاء إلى المظاهرة بطفل رضيع، وتمت مصادرة الطفل من الرجل الذي رفض الانصياع لأوامر الشرطة، وتسليمه إلى والدته التي كانت حاضرة في الموقع أيضا.

לא מבין למה המשטרה לוקחת תינוק מידיים של אבא בהפגנת הימין בירושלים נגד המשטרה על מותו של אהוביה סנדק pic.twitter.com/2aZhn92ylY — Yossi Eli יוסי אלי (@Yossi_eli) December 26, 2020

وعلى صعيد آخر، وفي غضون ذلك، شارك حوالي ثلاثة آلاف شخص مساء أمس، للأسبوع الـ27 على التوالي، في الحراك الاحتجاجي ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي نظم في ميدان باريس المحاذي لمقر إقامته.

واعتقلت الشرطة ستة متظاهرين.

كما نظمت وقفات احتجاجية في العديد من الجسور والمفترقات بمختلف انحاء البلاد، وتم توقيف شخصين بشبهة الاعتداء على متظاهرين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل + مكان