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الجيش الكوري الجنوبي يقرر توفير الطعام لجنوده حسب خياراتهم الدينية والعقائدية

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الجيش الكوري الجنوبي يقرر توفير الطعام لجنوده حسب خياراتهم الدينية والعقائدية
Reuters
جنديان كوريان جنوبيان يقرآن القرآن قبل الصلاة.
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أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها تعد لتوفير الأغذية لقواتها المسلحة، حسب الخيارات الشخصية، العقائدية والروحية، لعناصرها، سواء أكانت إسلامية أو نباتية.

وقال مسؤول في الجيش: "مع معرفة عدد الجنود المسلمين والنباتيين، سيتم تخصيص أكلات خاصة بهم تتناسب مع 3000 كيلو حريرة في اليوم "الضرورية لصحة كل جندي وتجديد طاقاته".

الجيش الكوري الجنوبي يقرر توفير الطعام لجنوده حسب خياراتهم الدينية والعقائدية
Reuters
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وتباشر وزارة الدفاع عملية إحصاء بهذا الشأن ضمن وحداتها العسكرية، ابتداء من العام 2021، لمعرفة حجم الطلب على الطعام المتطابق مع التعاليم الإسلامية ونظيره الخاص بالنباتيين. وسوف تُسجَّل على استمارة كل مجند جديد في الجيش الكوري الجنوبي، ابتداء من شهر فبراير المقبل، نوعية الطعام الذي يحتاجه، أي "نباتي" أو "إسلامي".

وبهذا التوجه الجديد للجيش الكوري الجنوبي، الذي أصبح يوجد في صفوفه جنود متعددو الجنسيات والمعتقدات، سوف يتم وضع حد لعزوف نسبة من الجنود عن تناول الأطعمة التي تحتوي على اللحوم عموما، أو على لحم الخنزير.

المصدر: وكالة يونهاب

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