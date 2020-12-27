سيئول قد تخضع لحجر صحي مشدد في ظل تفشي كورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل 970 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت، مما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 56872 إصابة.

وهذا أقل عدد إصابات في خمسة أيام، لكنه ليس بعيدا عن الرقم القياسي المسجل يوم الجمعة، وهو 1241 إصابة.

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كما رصدت الوكالة كذلك 808 وفيات بالفيروس في المجمل.

وتستعد الحكومة إلى عقد اجتماع اليوم الأحد لمناقشة ما إذا كانت ستشدد قواعد التباعد الاجتماعي إلى أعلى مستوى في سيئول والمناطق المحيطة بها.

ومن شأن ذلك أن يتسبب في إغلاق 1.2 مليون متجر آخر، ولا يسمح سوى للموظفين الأساسيين بالذهاب إلى أماكن عملهم.

وأدت القيود المفروضة حاليا إلى إغلاق الملاهي الليلية وغيرها من أماكن الترفيه الليلي وحظر استقبال الزبائن في أماكن تقديم الطعام والمشروبات بعد التاسعة مساء.

وحظرت الحكومة، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، تجمع أكثر من أربعة أشخاص في سيئول والمناطق المحيطة بها وأغلقت منتجعات التزلج وغيرها من الوجهات السياحية.

المصدر: رويترز