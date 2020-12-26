 
مباشر

إيران.. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية شمالي طهران إلى 8 أشخاص

أخبار العالم

إيران.. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة الثلجية شمالي طهران إلى 8 أشخاص
Reuters MB/SAL/ /mel
ثلوج في العاصمة الإيرانية طهران
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfyq

قال التلفزيون الإيراني اليوم السبت إن ثمانية متسلقين على الأقل لقوا حتفهم وفُقد آخرون في الجبال شمالي العاصمة طهران بعد تساقط كثيف للثلج في عاصفة ثلجية.

إقرأ المزيد
قتلى وجرحى جراء انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال طهران
قتلى وجرحى جراء انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال طهران

وزاد عدد المفقودين مع تلقي السلطات بلاغات من أسر يساورها القلق على أبنائها، فيما أشار تقرير لوكالة أنباء محلية إلى أن عددهم يمكن أن يصل إلى 12 شخصا.

وأضاف التقرير أن جهود البحث والإنقاذ توقفت خلال الليل وسوف تستأنف غدا الأحد.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق من اليوم بأن 5 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون فضلا عن إنقاذ مائة شخص كانوا عالقين، إثر انهيارات وعواصف ثلجية في مرتفعات شرق وشمال العاصمة الإيرانية طهران.

وتقع طهران عند سفح سلسلة جبال ألبرز التي يوجد بها عدد من منتجعات التزلج.

المصدر: "رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا