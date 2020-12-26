أوغندا تعلق الدعاية لانتخابات الرئاسة في بعض المناطق والمعارضة تنتقد

علقت أوغندا الدعاية لانتخابات الرئاسة في العاصمة وعشر مناطق كثيفة السكان، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتخذته جراء مخاطر فيروس كورونا.

وأوضحت سلطات أوغندا في بيان لها، أن اللجنة المستقلة للانتخابات علقت اجتماعات الحملة الانتخابية، في مناطق ومدن صنفتها وزارة الصحة بأنها تشهد انتشارا كبيرا لفيروس كورونا.

وبرز المرشح نجم البوب بوبي واين، واسمه الحقيقي روبرت كياجولاني كأقوى منافس للرئيس يوري موسيفيني، الذي يحكم البلاد منذ عام 1986.

وقال واين في تغريدة عبر "تويتر": "قرار لجنة الانتخابات جبان".

ومن المقرر إجراء انتخابات الرئاسة في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا يوم 14 يناير المقبل.

وأعلنت أوغندا عن تسجيل 33360 إصابة و245 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة.

المصدر: "رويترز"