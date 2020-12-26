إيطاليا تسجل 10407 إصابات و261 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، عن تسجيلها 10407 إصابات و261 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 10407، مقابل 19037 في بيانات أمس الجمعة، ليصل العدد العام إلى مستوى 2038759 حالة.

كما أضافت الوزارة أنها رصدت 261 وفاة جديدة جراء المرض، مقارنة مع 459 في اليوم السابق، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 71620 متوفيا.

وأوضحت أن عدد المتعافين من المرض يبلغ حاليا 1386198 شخصا، بينما لا يزال 580941 يتلقون العلاج، منهم 24 ألفا في المستشفيات.

وأصبحت إيطاليا ثامن دولة في العالم تتجاوز حصيلتها من إصابات كورونا رسميا حاجز مليوني حالة مسجلة، بينما رصدت البلاد أعلى حصيلة وفيات في أوروبا وخامس أكبر عدد في العالم.

والخميس بدأ في إيطاليا سريان حجر صحي عام أعلن بمناسبة اقتراب رأس السنة وعيد الميلاد ويفرض قيودا واسعة على تنقلات السكان.

المصدر: وكالات