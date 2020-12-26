عقيلة سنودن تنشر صورة مع زوجها ومولودهما الجديد

نشرت ليندسي ميلز، زوجة المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، صورة مع زوجها ومولود ذكر أنجبته مؤخرا.

وعلقت ميلز في تدوينة نشرتها اليوم السبت على حسابها في موقع "إنستغرام" تضم 3 صور تظهر 2 منها الزوجين وهما يحملان المولود: "أسرتنا التي كبرت حديثا تتمنى لكم عطلات سعيدة".

بدوره، قال سنودن عبر حسابه في "تويتر" حيث أعاد نشر تدوينة لزوجته مع طفلهما: "إن الهدية الأعظم هي الحب الذي نتشاركه".

The greatest gift is the love we share. @lsjourneyshttps://t.co/eTjj5TDDDG — Edward Snowden (@Snowden) December 25, 2020

وذكر محامي الدفاع عن سنودن، أناتولي كوتشيرينا، أن ميلز والمولود "في صحة ممتازة" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي الشهر الماضي، قال سنودن البالغ 37 عاما، الذي فر من الولايات المتحدة بعد تسريب ملفات سرية لوكالة الأمن القومي الأمريكية حول برامج مراقبة السكان السرية عام 2013 ومنحته روسيا حق اللجوء، إنه سيسعى هو وزوجته للحصول على الجنسية الروسية من أجل مستقبل أسرتهما.

وعبر الزوجان عن مخاوف من فصلهما عن ابنهما في عصر الأوبئة والحدود المغلقة إذا لم يصبحا من حاملي الجنسيتين الأمريكية والروسية.

وقال كوتشيرينا، في وقت سابق من هذا العام، إن روسيا منحت سنودن حقوق إقامة دائمة لديها، وهي خطوة مهمة للغاية للحصول على الجنسية الروسية.

وتسعى السلطات الأمريكية منذ سنوات لإعادة سنودن حتى يمثل أمام محكمة جنائية ليواجه اتهامات بالتجسس وجهت إليه عام 2013.

المصدر: RT + وكالات