 
مباشر
عاجل
بريطانيا تسجل 34693 إصابة و210 وفيات جديدة بكورونا

مالي.. إصابة جنديين فرنسيين بعد عراك تحت تأثير الخمر

أخبار العالم

مالي.. إصابة جنديين فرنسيين بعد عراك تحت تأثير الخمر
Reuters JP/dn
جنود فرنسيون في مالي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pfxf

أفادت هيئة الأركان الفرنسية، اليوم السبت، بأن جنديين من قوة "برخان" المنتشرة في مالي أصيبا بجروح إثر خلاف عقب جلسة تعاطي مشروبات كحولية.

إقرأ المزيد
الجيش الفرنسي يقتل مدنيا في شمال مالي بالخطأ
الجيش الفرنسي يقتل مدنيا في شمال مالي بالخطأ

وجاء في بيان الهيئة أن الحادثة وقعت ليلة 24 ديسمبر في قاعدة "قاو"، حيث "أصاب جندي زميليه بسلاحه" وهو تحت تأثير الخمر، مضيفا أن إصابة أحدهما "خطيرة لكنها لا تهدد حياته".

وتتكون قوة "برخان" من 5100 جندي ينتشرون في منطقة الساحل وينفذون عمليات ضد المسلحين منذ سنة 2014.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن السلطات الفرنسية تدرس منذ أسابيع خفض عدد قواتها في تلك المنطقة.

المصدر: "لوفيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا