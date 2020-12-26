مالي.. إصابة جنديين فرنسيين بعد عراك تحت تأثير الخمر

أفادت هيئة الأركان الفرنسية، اليوم السبت، بأن جنديين من قوة "برخان" المنتشرة في مالي أصيبا بجروح إثر خلاف عقب جلسة تعاطي مشروبات كحولية.

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وجاء في بيان الهيئة أن الحادثة وقعت ليلة 24 ديسمبر في قاعدة "قاو"، حيث "أصاب جندي زميليه بسلاحه" وهو تحت تأثير الخمر، مضيفا أن إصابة أحدهما "خطيرة لكنها لا تهدد حياته".

وتتكون قوة "برخان" من 5100 جندي ينتشرون في منطقة الساحل وينفذون عمليات ضد المسلحين منذ سنة 2014.

وقالت صحيفة "لوفيغارو" إن السلطات الفرنسية تدرس منذ أسابيع خفض عدد قواتها في تلك المنطقة.

المصدر: "لوفيغارو"