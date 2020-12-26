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بريطانيا تسجل 34693 إصابة و210 وفيات جديدة بكورونا

اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا

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اليابان تغلق حدودها أمام الأجانب بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا
Mandatory credit Kyodo/via REUTERS
تفشي فيروس كورونا في اليابان
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أعلنت حكومة اليابان، اليوم السبت، عن إغلاق حدود البلاد أمام الأجانب، اعتبارا من 28 ديسمبر وإلى 21 يناير المقبل، تحسبا من تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا في أراضيها.

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وأمس الجمعة، قال وزير الصحة الياباني، نوريهيسا تامورا، إن خمسة مواطنين يابانيين عادوا من بريطانيا تم الكشف عن إصابتهم بالسلالة الجديدة من كورونا وجرى وضعهم في الحجر الصحي.

ومنذ اكتشاف السلالة الجديدة في بريطانيا، في سبتمبر الماضي، وحتى الآن  جرى رصد حوالي ألف إصابة بها في أراضي المملكة، بالإضافة إلى رصد حالات مماثلة في سويسرا وهولندا والدنمارك وأستراليا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وأعلن المجلس الاستشاري البريطاني الخاص بدراسة الفيروسات المسببة لأمراض الأجهزة التنفسية أن السلالة الجديدة تتميز بسرعة الانتشار العالية.

المصدر: تاس

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