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الصين..خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما في بعض "الحالات الخاصة"

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الصين..خفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما في بعض
Reuters Thomas Peter
العلم الصيني
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ذكرت صحيفة "CHINADAILY" الصينية أن بكين أقرت اليوم السبت، تعديلا في القانون الجنائي للبلاد يقضي بخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما في بعض "الحالات الخاصة".

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وينص التعديل على ضرورة تحميل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما، المسؤولية الجنائية عن الجرائم "الجسيمة"، مثل "القتل"، أو "التسبب في إصابة تفضي إلى الموت"، أو "إحداث إعاقات شديدة باستخدام وسائل فائقة الوحشية".

وقبل هذا التعديل كان سن الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية الجنائية الكاملة في الصين هو 16 عاما فما فوق، وأما الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما، فيواجهون المسؤولية الجنائية إذا ارتكبوا جرائم عنيفة وخطيرة، بما في ذلك "القتل العمد"، و"الإصابة المتعمدة"، و"الاغتصاب"، و"السرقة".

المصدر: صحيفة "CHINADAILY"

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