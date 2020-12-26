السفارة الروسية في مدريد: لا ضحايا بين المواطنين الروس جراء الحريق على متن سفينة صيد في الكناري

أعلنت السفارة الروسية في مدريد، اليوم السبت، عدم وجود ضحايا بين المواطنين الروس جراء الحريق الذي اندلع على متن سفينة صيد روسية في جزر الكناري.

إقرأ المزيد

وفي بيان لها أشارت السفارة، نقلا عن أجهزة الطوارئ المحلية، إلى عدم وجود مواطنين روس بين البحارة الثلاثة القتلى نتيجة الحريق الذي نشب على متن سفينة "سفيابورغ" الروسية لصيد الأسماك في ميناء لاس بالماس بجزيرة غران كناريا.

وأضافت السفارة أن العمل جار على تحديد هوية الضحايا.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "إيل بايس" الإسبانية بأن الحريق اندلع على متن السفينة الروسة (التي كانت تبحر تحت علم الكاميرون) يوم الخميس الماضي، وذلك أثناء خضوع السفينة لأعمال الصيانة.

وذكرت الصحيفة أن الحريق نشب في غرفة المحرك لأسباب لم يتم تحديدها بعد، مضيفة أن 9 سيارات إطفاء استخدمت لإخماد الحريق وتم انتشال 3 جثث يعتقد أنها لأفراد الطاقم، كما جرى نقل 4 مصابين إلى المستشفى المحلي.

فيما أوضح موقع موانئ الكناري أن رجلين (50 و62 عاما) تم نقلهما إلى المستشفى بعد تضررهما من استنشاق الدخان، فيما تلقى اثنان آخران الخدمات الطبية الضرورية في الميناء.

المصدر: نوفوستي