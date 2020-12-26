خبراء صينيون: واشنطن لن تنجح في احتواء الصين عبر إستراتيجيتها في المحيطين الهادئ والهندي

قال خبراء صينيون إن "الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك القدرة على احتواء تنامي نفوذ وقوة الصين في منطقة المحيطين الهادئ والهندي" وإن "إستراتيجيتها هناك لن تحقق لها مبتغاها".

وفي المقابل أكد الخبراء، حسب صحيفة "غلوبل تايمز" الصينية، أن لبلادهم علاقات "تاريخية وثقافية واقتصادية أوسع مع دول منطقة المحيط الهندي والمحيط الهادئ" معززة بـ: "إرادة قوية للتعاون معها".

جاءت هذه التقديرات خلال ندوة نظمتها "أكاديمية جامعة شاندونغ للمشاركة العالمية" جمعت، عبر الفيديو، 8 من أبرز الخبراء الجامعيين حول موضوع "طبيعة وغاية الإستراتيجية الأمريكية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي ومواقف مختلف البلدان منها".

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وقدم الباحثون توجيهاتهم للسلطات الصينية التي أوجزها هي ويوان، المسؤول السابق في قطاع التجارة وعضو المجلس التنفيذي للجمعية الصينية للدراسات حول المنظمة العالمية للتجارة (China Society for World Trade Organization Studie)، بالإشارة إلى أن أفضل وسيلة لإفشال الإستراتيجية الأمريكية لاحتواء الصين هي اعتماد سياسة تعاون عميق مع دول المنطقة بالتزامن مع تعزيز المبادلات الثقافية والإعلامية معها وتقليص حدة التباينات الإيديولوجية فيما بينها، وهو ما ينمِّي نسبة الاندماج الاقتصادي الإقليمي وارتباط مصالح المنطقة المشترَكة ببعضها، مما يعزز وحدة المصير.

ويشكل التعاون في مجال مكافحة وباء كورونا في الظرف الحالي، حسب الخبراء، أداة فعالة لتقوية هذا التوجه.

وأوضحت جيا وينشان عميدة الأكاديمية المنظِّمة للندوة أن الإستراتيجية الأمريكية تهدف إلى تثبيت هيمنة واشنطن في آسيا خلال القرن 21 بالاعتماد على نسج تحالفات واسعة، لاسيما مع كل من أستراليا، المتحمسة للمشروع الأمريكي، والهند واليابان اللتين تختلفان مع التصورات الأمريكية في المنطقة في تفاصيلها. وقالت جيا وينسان إن نيودلهي وطوكيو لا يميلان إلى الفضاضة والركون إلى المجابهة الجيوسياسة والعسكرية بل يفضلان اعتماد تصور يقوم على الانفتاح والتعاون الهادئ.

واستبعد البروفيسور غو باوغانغ، من جهته، قيام تحالف تقوده واشنطن في جنوب شرق آسيا مشابه للحلف الأطلسي، لأن دول المنطقة، برأيه، لا ترغب في الانخراط في التنافس القائم بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: صحيفة "Global Times" الصينية