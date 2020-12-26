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وفاة جورج بليك العميل البريطاني المزدوج الذي تجسس لصالح الاتحاد السوفيتي عن 98 عاما

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وفاة جورج بليك العميل البريطاني المزدوج الذي تجسس لصالح الاتحاد السوفيتي عن 98 عاما
Reuters
العميل المزدوج البريطاني جورج بليْك سنة 2001 في موسكو.
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توفي العميل المزدوج البريطاني، جورج بليْك، الذي كان يتجسس لحساب جهاز الاستخبارات السوفيتي "كي جي بي"، اليوم السبت بموسكو عن عمر ناهز 98 عاما.

ونعاه سيرغي إيفانوف، المتحدث باسم مصالح الاستخبارات الخارجية الروسية، حسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بقوله "اليوم، رحل ضابط الاستخبارات الأسطوري جورج بليك. كان يحب بصدق بلدنا وأُعجب بما حققه شعبنا خلال الحرب العالمية الثانية".

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في سنة 1961، تم اكتشاف عمالة جورج بليك للاتحاد السوفيتي، وحُكم عليه بعقوبة 42 عاما سجنا بعد اعترافه بالتجسس لحساب موسكو، غير أن هذا الضابط الاستخباراتي اللامع نجح في الفرار من سجنه في العاصمة البريطانية لندن سنة 1966 ليلجأ إلى الاتحاد السوفيتي عبر ألمانيا الشرقية.

 

المصدر: إذاعة "RFI" الفرنسية/مجلة "Le Point" الفرنسية/صحيفة "Le Monde" الفرنسية

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