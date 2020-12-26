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وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود

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وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود
Reuters AZIZ TAHER
الحدود اللبنانية الإسرائيلية
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أفادت قناة "الميادين" اللبنانية بـ"انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية فجر اليوم، في الجانب المحتل من بلدة العديسة" الحدودية.

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وأشارت قناة "الجديد" إلى أن "انفجارا وقع فجر اليوم عند الحدود اللبنانية في الجانب المحتل قبالة بلدة العديسة - قضاء مرجعيون، بدورية للعدو الإسرائيلي اجتازت السياج التقني، أثناء عملية تمشيط في الحرج أسفل موقع مستوطنة مسكفعام العسكري".

كما قالت إن "الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، وقد أدى الى وقوع إصابات في صفوف جنود العدو".

وذكرت "الجديد" نقلا عن مراسلها أنه "قد سمع صراخ الجنود قبل ان تصل سيارات إسعاف العدو الى المنطقة، فيما تراجعت الدورية إلى أحد مواقعها العسكرية".

المصدر: "الجديد" + "الميادين"

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