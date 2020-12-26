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3 انفجارات في العاصمة الأفغانية كابل ومقتل شرطيين

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3 انفجارات في العاصمة الأفغانية كابل ومقتل شرطيين
Reuters MOHAMMAD ISMAIL
قوات الأمن الأفغانية تتفقد موقع انفجار بالعاصمة الأفغانية كابل في 20 ديسمبر 2020
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أدى انفجار ثلاث "قنابل لاصقة" بشكل منفصل في العاصمة الأفغانية كابل، اليوم السبت، إلى مقتل عنصرين من الشرطة، وإصابة مدني بجروح.

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وأفاد المتحدث باسم الشرطة، فردوس فرامارز، للصحافيين بمقتل الشرطيين عندما انفجرت القنبلة التي تم لصقها بشاحنتهما في حي وسط كابل.

وأشار إلى إصابة عنصري أمن بجروح في هجوم مشابه بقنبلة استهدف شاحنة ثانية للشرطة في حي بغرب كابل، لافتا إلى حدوث انفجار ثالث في المدينة، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.

جدير بالذكر أن أعمال عنف مشابهة وقعت في كابل وعدة ولايات أفغانية أخرى خلال الشهور الأخيرة، شملت تفجيرات، وضربات صاروخية، وعمليات قتل.

المصدر: "فرانس برس"

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